Третий день предкастинга на шоу "Фактор.by" в разгаре

Это, наверное, самый добрый кастинг, который я видел в жизни. Хотя я сейчас его уже вижу со стороны в жюри, потому что мы даем возможность раскрыться. Если у него не получается с одной песни, мы предлагаем исполнить вторую, и тогда мы действительно слышим изюминку. Мы роемся, копаемся в каждом, хотя времени очень мало.

Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by"

