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Третий день предкастинга на шоу "Фактор.by" в разгаре

Третий день предкастинга на шоу "Фактор.by" в разгаре! С полудня по адресу проспект Победителей, 49 наблюдается повышенный творческий фон. Участники пытаются удивить жюри всеми доступными средствами. Помимо вокальных данных, демонстрируют танцевальные способности, а также привлекают внимание экспертов оригинальными нарядами. Профессионалы в свою очередь обращают внимание на способность импровизировать в стрессовой ситуации. Поэтому прослушивание проходит под прицелом телевизионных камер. Проверку на телегеничность проходят сразу же. Все видеоматериалы после 7 августа эксперты и продюсеры проекта будут повторно отсматривать, ведь талант никак нельзя пропустить.

Это, наверное, самый добрый кастинг, который я видел в жизни. Хотя я сейчас его уже вижу со стороны в жюри, потому что мы даем возможность раскрыться. Если у него не получается с одной песни, мы предлагаем исполнить вторую, и тогда мы действительно слышим изюминку. Мы роемся, копаемся в каждом, хотя времени очень мало.
Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by"

Параллельно идет кастинг на второй сезон шоу "Фактор.by 60+". Артистов элегантного возраста немало. Тем не менее, многие выбирают комфортный способ пройти предкастинг в онлайн-режиме. Заявку можно отправить до конца августа. Анкету можно заполнить на официальном сайте Белтелерадиокомпании tvr.by. Не забудьте прикрепить и видеовыступление.

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