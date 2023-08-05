3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Третий день предкастинга на шоу "Фактор.by" в разгаре
Третий день предкастинга на шоу "Фактор.by" в разгаре! С полудня по адресу проспект Победителей, 49 наблюдается повышенный творческий фон. Участники пытаются удивить жюри всеми доступными средствами. Помимо вокальных данных, демонстрируют танцевальные способности, а также привлекают внимание экспертов оригинальными нарядами. Профессионалы в свою очередь обращают внимание на способность импровизировать в стрессовой ситуации. Поэтому прослушивание проходит под прицелом телевизионных камер. Проверку на телегеничность проходят сразу же. Все видеоматериалы после 7 августа эксперты и продюсеры проекта будут повторно отсматривать, ведь талант никак нельзя пропустить.
Это, наверное, самый добрый кастинг, который я видел в жизни. Хотя я сейчас его уже вижу со стороны в жюри, потому что мы даем возможность раскрыться. Если у него не получается с одной песни, мы предлагаем исполнить вторую, и тогда мы действительно слышим изюминку. Мы роемся, копаемся в каждом, хотя времени очень мало.
Параллельно идет кастинг на второй сезон шоу "Фактор.by 60+". Артистов элегантного возраста немало. Тем не менее, многие выбирают комфортный способ пройти предкастинг в онлайн-режиме. Заявку можно отправить до конца августа. Анкету можно заполнить на официальном сайте Белтелерадиокомпании tvr.by. Не забудьте прикрепить и видеовыступление.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября