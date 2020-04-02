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Третий том книги "Солдаты Победы" готовится к изданию
Героические подвиги земляков помнят и бережно хранят в Дзержинском районе. Сейчас к изданию там готовят третий том книги "Солдаты Победы". Этот проект появился в 2015 году. Материал о ветеранах Великой Отечественной войны собирали библиотекари, журналисты, краеведы, историки и просто местные жители. Они записывали воспоминания мужественных бойцов и их родных, искали сведения в архивах, изучали материалы газет того времени. И как итог - около трех сотен судеб на страницах книги-памятника. Все книги "Солдаты Победы" были выданы за счет средств, которые собрали на районных субботниках и во время проведения патриотических акций.
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