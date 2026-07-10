Третьяковская галерея готовит картину Шагала "Над городом" к выставке в Витебске

Шагал и его Белла готовятся к полету домой. Третьяковская галерея привезет шедевр "Над городом" в Витебск.

Самая растиражированная картина художника еще ни разу не выставлялась в Беларуси. Вживую зритель увидит ее 16 июля, в день открытия "Славянского базара в Витебске".

Расскажем, готово ли пространство Витебского художественного музея к встрече.

Марк и Белла едут на родину

Марк и Белла в зоне таможенного контроля. Есть и такая в пространстве Новой Третьяковки. Рядом с мировым шедевром хранители, реставраторы, сотрудники международного отдела и логистической компании. Влюбленных бережно укрыли, свет уже увидят знакомый, белорусский. Следующая остановка - Витебск на старте фестивальной недели.

Третьяковская галерея, по сути, жертвует вниманием тысяч зрителей. "Над городом" находится в постоянной экспозиции. Белорусам предлагали даже замену на иное полотно - не согласились.

Мария Липатова, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины XIX - начала XX века Государственной Третьяковской галереи (Москва, Россия):

"Очень востребована зрителями, поэтому она максимальное время должна проводить в наших помещениях. Оно попало в 1929 году, согласно нашим учетным документам, из Государственного русского музея. Это был совершенно нормальный процесс в раннем советском государстве, когда усилием воли властной пытались перераспределять произведения искусства в том числе между крупными музеями. Точно так же из Третьяковской галереи было перераспределено огромное количество вещей по другим российским музеям".

За свой век Марк и Белла облетели весь мир. Были и на второй родине Шагала - картина экспонировалась во Франции еще при жизни мастера. Самочувствие шедевра стабильно, пара не болеет и реставрации не требует, тем не менее, Третьяковка подготовила ее к полету.

Иван Салахов, художник-реставратор отдела научной реставрации масляной станковой живописи XVIII - начала XX веков Государственной Третьяковской галереи (Москва, Россия):

"Дополнительно поставлено специальное стекло с ультрафиолетовым фильтром и безбликовое. Это акриловое стекло, музейное, 6-миллиметровое. В принципе оно не бьется, скорее, колется. Но это уже другой вопрос. Т. е. с точки зрения безопасности это очень надежная история".

Художественный музей Витебска уже подготовил "посадочную полосу". Символично, что картина будет гостить 2 месяца в зале Юделя Пэна, учителя Марка Шагала.

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

"Газотушение проведено, осталось подвести охрану, видеонаблюдение. У нас еще будет постоянно круглосуточный пост военизированной охраны".

Весь этот секьюрити-комплекс заработает тогда, как Шагал и Белла окончательно "взлетят" над паркетом музея. Влюбленным понадобится 2 дня, чтобы адаптироваться к витебскому климату. Для этого, к слову, закуплен и климат-контроль. Шедевру противопоказан спецэффект в качестве обдува кондиционером. Следить за этим будет сам Юдель Пэн. Автопортрет учителя Шагала доставят из постоянной экспозиции Национального художественного музея. Пару ему составит портрет Шагала кисти Пэна.

Менеджмент Витебского областного краеведческого музея ждал этого 3 года. Команда робко шла к сверхзадаче. Ведь никто из обладателей живописи Шагала никогда не привозил работы в его Витебск.

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

"Когда приехала "Прогулка" в Минск, мы быстренько сориентировались и стали мечтать о том, что все-таки над городом прилетит, над нашим городом. И когда мы обратились в Третьяковку, то все сложилось. Предварительно эту тему я согласовала с Витебским облисполкомом, с председателем, с Министерством культуры. Каждый, наверное, витебчанин чувствует, что это наше, что это здорово, что Шагал все-таки - это наш родной, наш земляк, он должен быть здесь. Поэтому оказывают различную поддержку и дизайнеры, и предприниматели, в том числе денежную. Это дело чести, это историческое событие".

Гастроли бы не состоялись без неравнодушных к Шагалу и Витебску партнеров. Ведь страховая оценка - миллиард 800 млн российских рублей. Один из банков Беларуси выступил генеральным партнером, чтобы мечта каждого без преувеличения витебчанина за полгода стала реальным эпохальным событием.