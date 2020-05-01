Три дня рождения в одном эфире. "Беларусь 3" начал тематический показ

Сегодня социокультурный телеканал посвятил прайм-тайм сразу трем видным деятелем отечественного сценического искусства и кинематографа. Так, в 12:45 на третьей кнопке интервью из цикла "Майстры і куміры" с народной артисткой Беларуси Ядвигой Поплавской. Далее эфир продолжит творческий вечер примы столичного Музыкального театра Наталии Гайды. А в 21:05 телеканал поздравит народного артиста, режиссера и сценариста Александра Ефремова. В это время начнется показ его военно-приключенческой ленты "Снайпер. Оружие возмездия".