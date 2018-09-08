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Три картины Надежды Ходасевич-Леже вернулись на родину - в Беларусь

Графические рисунки парижанки (уроженки Витебщины) приобретены при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина и посольства в Швейцарии. Работы прибыли в Минск в июле. Сегодня в рамках "Сентябрьской ночи", приуроченной ко Дню города, передаются в дар Национальному художественному музею. В фондах уже есть несколько супрематических работ художницы, а также около 200 слепков шедевров мирового искусства из Лувра. В сезоне 2018 - три графических рисунка, а это уже 4 возвращение в национальные фонды культурного наследия выходцев из Беларуси. В перспективе в Национальном художественном появится еще один холст Надежды Леже, написанный маслом.

Сергей Вечер, заместитель гендиректора по реставрации и фондовой работе Национального художественного музея Беларуси: "Они так и прибыли - в рамах, паспарту, все родное, что называется. Мы все это разберем, посмотрим, потому что так бывает иногда, что мы можем найти какие-то надписи, автографы. Это еще больше обогатит ценность конкретных работ".

Из коллекции Национального художественного также выставлены 4 абстрактные шелкографии Надежды Ходасевич-Леже. После торжественной передачи для всех желающих состоится лекция о жизни и творчестве художницы.

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