Три картины Надежды Ходасевич-Леже вернулись на родину - в Беларусь

Графические рисунки парижанки (уроженки Витебщины) приобретены при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина и посольства в Швейцарии. Работы прибыли в Минск в июле. Сегодня в рамках "Сентябрьской ночи", приуроченной ко Дню города, передаются в дар Национальному художественному музею. В фондах уже есть несколько супрематических работ художницы, а также около 200 слепков шедевров мирового искусства из Лувра. В сезоне 2018 - три графических рисунка, а это уже 4 возвращение в национальные фонды культурного наследия выходцев из Беларуси. В перспективе в Национальном художественном появится еще один холст Надежды Леже, написанный маслом.