Триеннале белорусских художников назвала новые имена в мире современного искусства

Республиканский конкурс, который впервые проходил в Беларуси, раздал награды. Лауреатами стали сразу 11 авторов. Победители форума получили по 60 базовых величин. Также бонусом для триумфаторов станут и льготы при поступлении в вузы художественного профиля. На протяжении десяти дней работы белорусских мастеров экспонировались в выставочных залах Дворца искусств. Лучших в номинациях "cкульптура", "живопись" и "графика" выбирала коллегия жюри.



В Беларуси триеннале будет проводиться раз в три года. У форума появятся новые номинации, возможно, изменится и формат проведения мероприятия.