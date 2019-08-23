"Триеннале молодых белорусских художников" назовет имена триумфаторов

Республиканский конкурс сегодня раздаст награды. Победителей форума, который впервые проходил в Беларуси, ждут денежные призы. Лучших в мире современного изобразительного искусства коллегия жюри оценивала в девяти номинациях. Среди них cкульптура, живопись и графика. Всего участие в итоговой выставке приняли 140 авторов. Церемония награждения пройдет сегодня во Дворце искусств.