Марго Зингман стала абсолютным победителем Международного телевизионного конкурса "Наше поколение". За 4 года проведения конкурса - это первая и долгожданная победа для страны.

Ее предрешило голосование зрительской аудитории: суперфиналистка "Фактор.BY Дети" признана лучшей по голосам 18 государств. Вокальный баттл между ними был нешуточный.

Белтелерадиокомпания покажет телеверсию конкурса 21 ноября на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 18:30.

До разрешения главной интриги оставались секунды. Рядом с Лео из Армении - сертификат победителя, но первым он стал по голосованию международного жюри. Промежуточный итог не на шутку накалил атмосферу, в тройке - Мальта и Беларусь.

Вокал Марго оценили на максимальные 25 баллов Таджикистан и Монголия, на вторую строчку ее ставили сильные мира сего - Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки.

"Она лучшая. Поп-звезда. Это было шикарное выступление. Она мне очень понравилась. И я так рад, что она выступила с продуманным до деталей номером", - отметил член международного жюри на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" (США) Брэндон Ховард.

Последнее слово было за зрителями, неравнодушные к конкурсу голосовали целые сутки. Более 300 баллов прилетело и Кении, и Мадагаскару - там всей страной следят за международным конкурсом, но сильнее оказалась поддержка Беларуси.

"Беларусь впереди, и это будет всегда. Молодец Маргоша! Она не столько за себя, сколько за Беларусь. Она всегда говорила, что хочет свое государство представить на самом высоком уровне", - поделилась бабушка Марго Зингман Татьяна Денисевич.

Итого в копилке Беларуси 572 балла

Теперь "держим ладонями свет", что исходит от заветной хрустальной статуэтки, пожалуй, главной в ее юной карьере. Отныне она - голос "Нашего поколения".

Марго Зингман, победитель Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":

"Я просто не верю. Честно сказать, у меня просто нет никаких эмоций, потому что я устала. Я не верю, это сон просто. Я хочу заплакать, но не могу. Я просто не верю в это. Честно сказать, это был очень большой стресс, но это было очень приятно. Наше поколение, спасибо большое, это бесценный опыт. Я счастлива привезти победу в свою Беларусь. Я вообще не верила, что победа будет моей. Я думала, что я так и останусь на четвертом или даже ниже месте. Я расстроилась, потому что это была моя мечта, но когда я увидела голосование зрителей, я просто не поверила. Я до сих пор не верю. Спасибо большое, моя любимая страна Беларусь! Я не знаю, что я бы без вас сделала. Спасибо вам огромное".

За ней стоят месяцы подготовки и мозговых штурмов от проверенных профи - команды Белтелерадиокомпании, что годами радует многомиллионную аудиторию флагманским "Фактор. BY". Рядом с трудягой Марго - продюсеры, режиссеры, педагоги по вокалу, а позади - целый путь из репетиций утром, вечером.

"Главное, что она настолько стабильна внутренне, она настолько впитала все нюансы, которые были проговорены перед тем, как она выходила на сцену. Она весь день на протяжении сегодняшнего дня, она нас могла успокаивать - не мы ее поддерживали, она нас подбадривала, поддерживала. Это такой внутренний стержень. Честно могу сказать, это заслуженная победа человека, который каждый день делает себя лучше", - рассказал режиссер-постановщик номера Марго Зингман Роман Ковалев.

Ее искрящаяся перчатка, лучи от которой пронизывали в кульминации все пространство, сразу сражали наповал каждого находившегося в зале.

В кулуарах Марго еще 18 ноября пророчили топ-три. "Это ее высокий час" - как по песне. На каждой репетиции она звучала трепетно и стабильно, отмечали и независимые наблюдатели.

И будь это локальные мотивы под биты от страны-хозяйки или мелодичное посвящение Уганде, или "русский хит" для тех, кто вдруг грустит, или итальянское диско из-под солнца Сицилии - каждая песня воспринималась как хит.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Отличный альтернатива того, что от нас ушло. Я имею в виду международный европейский конкурс. Здесь стран, на всякий случай, больше, чем там. Я знаю, что желающих было еще больше, просто нужно организовывать, я так понимаю, два концерта. Шоу нужно масштабировать, расширять. Я надеюсь, что когда-нибудь, может, и мы попробуем это сделать. Мы всегда с удовольствием за это возьмемся. Вообще супер, я счастлив, доволен. Тяжело наблюдать за тем, как на подобных конкурсах происходит голосование. Верил, что все может быть, учитывая, какие страны были перед нами, так оно и вышло. Я в Марго не сомневался, потому что мы очень давно не выигрывали. Для нас это большое событие благодаря Маргоше, но мы в ней не сомневались. Молодец, поздравляю тебя".

Триумфатор уже в новом статусе споет для любимых зрителей 22 ноября. Марго встретится с финалистами "Фактор. BY Дети" в концертном зале "Минск". Там ребята дадут большой отчетный концерт. У Марго же в зачетке - долгожданная победа для всей Беларуси.