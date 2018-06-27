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Трогательные образы Беларуси в едином вернисаже собрала художник Ирена Гудиевская
Какая она - душа Беларуси? Луг, лес, озеро или лен с подснежниками... Трогательные образы нашей страны в едином вернисаже собрала художник Ирена Гудиевская. Более чем в 80 фотоработах мастер отразила всю красоту, гордость и символы Синеокой. Посвятила работы Году малой родины.
О красоте окружающей природы расскажет Лариса Гулякевич. Искать символы родной земли для Ирены Гудиевской просто. Полесье и пущи, дворцы и башни, хлебные поля, васильки, лен. Она выросла на хуторе среди живописных мест и отразила любовь к своей малой родине в новом фотопроекте.
Запах зеленой травы, вкус земляники, шелест крыла аиста… Все это составляющие детства, родных мест, генетической народной памяти. Символы Беларуси, из чего они складываются, современным визуальным языком рассказывает Ирена Гудиевская. За каждым знаком и мгновением лично охотилась и наблюдала с фотокамерой.
Она в профессии более 30 лет. Технические возможности меняются, а подход к живой фотографии остается традиционным. Никакого фотошопа, съемки с натуры в любую погоду. Метель при минус 20, восход летнего солнца в пять утра, точное время цветения и вызревания льна. Как растет аистенок, и чем лакомится зубр. Чтобы реализовать творческий замысел, автору иногда нужно несколько дней или даже месяц. За каждым кадром - целая история.
Фотопроект "Символы Беларуси. В поисках..." - продолжение большой авторской темы "Очарование", которая началась более 8 лет назад. Тогда среди символов белорусской природы был представлен еще один - красота белорусской женщины.
Каждый из двенадцати символов Беларуси посвящен сказке для детей. 12 произведений стали своеобразным дополнением к фотопроекту.
Благозвучные песни, показ детской льняной одежды, хлеб и пряники с семенами льна и лепестками васильков. Белорусские символы можно видеть, слышать и даже попробовать.
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