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Труппа Большого принимает участие в масштабном фестивале танца и музыки в Бангкоке
Рождественская сказка в азиатских тропиках. Сегодня на главной сцене культурного центра Таиланда покажут "Щелкунчика" в исполнении балетной труппы Большого театра Беларуси. Творческую поездку возглавил народный артист СССР и художественный руководитель театра Валентин Елизарьев.
В Бангкок на Международный фестиваль музыки и танца отправились 65 работников театра.
Мягкие декорации для спектаклей были отправлены по морю еще летом. Азиатских зрителей ждут и другие постановки Елизарьева. 17 октября они увидят легендарные "Кармен-сюиту", а также "Спящую красавицу".
Мы начали ездить на этот фестиваль еще с советских времен, мы бывали там неоднократно. Даже возили нашу оперу с собой. Очень добрый сердечный народ, все очень хорошо организовано, цивилизованно, понимающая публика. Мы напрасно думаем, что азиатские народы мало знают о европейском искусстве. Там есть настоящие ценители. В данном случае почему-то у нас большая поддержка королевской семьи, которая очень любит оперное и балетное искусство.
В Большом театре России ждут белорусские оперу и балет
После приезда из Королевства Таиланд труппа проведет последние репетиции перед гастролями в России. В Москву отправятся опера и балет. 25 и 26 октября на сцене Большого театра - "Дикая охота короля Стаха", а 29 октября - легендарный балет «Щелкунчик». В зале ожидают аншлаг - билеты раскуплены.
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