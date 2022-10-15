Труппа Большого принимает участие в масштабном фестивале танца и музыки в Бангкоке

Мы начали ездить на этот фестиваль еще с советских времен, мы бывали там неоднократно. Даже возили нашу оперу с собой. Очень добрый сердечный народ, все очень хорошо организовано, цивилизованно, понимающая публика. Мы напрасно думаем, что азиатские народы мало знают о европейском искусстве. Там есть настоящие ценители. В данном случае почему-то у нас большая поддержка королевской семьи, которая очень любит оперное и балетное искусство.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси