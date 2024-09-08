"Царская невеста" откроет 92-й сезон в Большом театре Беларуси. Заглянем в афишу и узнаем, каких премьер ждать

"Царской невесте" отведена почетная миссия открыть 8 сентября 92-й сезон в Большом. Это одна из опер, с которой распевался Национальный театр оперы и балета в 1933 году. Сегодня главная партия из сочинения Римского-Корсакова за народным артистом Беларуси Станиславом Трифоновым.

Балетная труппа Большого откроет сегодня фестиваль в Самаре

В сентябре на балет билетов нет фактически. Только в конце месяца дадут "Маленького принца" в музыке белорусского композитора Евгения Глебова. Прим и премьеров можно будет увидеть и 22 сентября на "Патетическом дневнике памяти" - в день первого показа монументального полотна о Великой Отечественной. Причина долгого отсутствия балетных спектаклей - в гастролях. Сегодня постановка белорусского Большого откроет международный фестиваль в Самаре "Шостакович. Над временем".

Мы приглашены открыть фестиваль имени Шостаковича в Самарском театре оперы и балета. И партитура, которая есть в репертуаре Большого театра, - это спектакль "Иллюзия любви" в постановке Игоря Колба на музыку Дмитрия Шостаковича, написанную в разные годы для разных его балетных сочинений. Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси





Китай и Вьетнам - гастрольные планы Большого