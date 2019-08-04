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Ценные экспонаты из Шэньянского финансового музея прибыли в Минск
Серебро и бумажные деньги в старом Китае. Ценные экспонаты из Шэньянского финансового музея прибыли в Минск. В залах исторического музея Беларуси представлены точные копии первых в мире массовых денег, а также серебряные слитки, которыми расплачивались в феодальном Китае.
О первом совместном проекте двух крупнейших музеев - Дарья Тарасова. От серебряных слитков до юаней. В этих витринах финансовая система Востока с 7 века до конца императорского Китая и современности. Экспозиция начинается с эпохи династии Тан, именно в этот период серебро стало основной валютой. Таким способом на территории Китая расплачивались на протяжении тысячи лет до падения династии Цин. К примеру, за половину такого серебряного слитка можно было купить дом в Пекине.
Ноу-хау от восточной цивилизации - бумажные деньги
Именно там они впервые вошли в массовый оборот. В старом Китае использовались купюры двух номиналов: "вен" - более мелкий и "гуан" - крупнее. Банкноты кардинально отличаются от современных денег даже визуально. На них отсутствуют изображения, увидеть можно только иероглифические надписи. Разнятся и форматы. Так, самый большой в мире денежный знак "Тунсин Баочао" достигает размера 33 на 22 сантиметра. Формы для отлива слитков и клише для печати бумажных банкнот - атрибуты, которые участвовали в процессе создания денежных знаков. В качестве оригиналов представлены подарочные медальоны, медали и серебряные пластины. Это современные изделия чеканки Шэньянского монетного двора - одного из старейших на территории КНР.
Реплики платежных средств династий Тан и Цин максимально приближены к оригиналам. На изделиях можно увидеть следы износа и патины на металле. Копии денег созданы Шэньянским музеем специально для выставочных проектов. Вывоз культурных ценностей из страны ограничивает законодательство Китайской Народной Республики.
Страховая стоимость выставки - 800 тысяч юаней или 100 тысяч долларов
В разработке новый совместный проект - в следующем году часть нумизматической коллекции исторического отправится в финансовый музей Шэньяна.
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