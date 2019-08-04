Ценные экспонаты из Шэньянского финансового музея прибыли в Минск

О первом совместном проекте двух крупнейших музеев - Дарья Тарасова. От серебряных слитков до юаней. В этих витринах финансовая система Востока с 7 века до конца императорского Китая и современности. Экспозиция начинается с эпохи династии Тан, именно в этот период серебро стало основной валютой. Таким способом на территории Китая расплачивались на протяжении тысячи лет до падения династии Цин. К примеру, за половину такого серебряного слитка можно было купить дом в Пекине.

Именно там они впервые вошли в массовый оборот. В старом Китае использовались купюры двух номиналов: "вен" - более мелкий и "гуан" - крупнее. Банкноты кардинально отличаются от современных денег даже визуально. На них отсутствуют изображения, увидеть можно только иероглифические надписи. Разнятся и форматы. Так, самый большой в мире денежный знак "Тунсин Баочао" достигает размера 33 на 22 сантиметра. Формы для отлива слитков и клише для печати бумажных банкнот - атрибуты, которые участвовали в процессе создания денежных знаков. В качестве оригиналов представлены подарочные медальоны, медали и серебряные пластины. Это современные изделия чеканки Шэньянского монетного двора - одного из старейших на территории КНР.

Реплики платежных средств династий Тан и Цин максимально приближены к оригиналам. На изделиях можно увидеть следы износа и патины на металле. Копии денег созданы Шэньянским музеем специально для выставочных проектов. Вывоз культурных ценностей из страны ограничивает законодательство Китайской Народной Республики.

