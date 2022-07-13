Центр Хаима Сутина и Игуменский тракт - потенциал образовательного туризма обсудили в Червенском районе

Наполнить учебный процесс краеведческим контентом и дать школьникам и студентам возможность лучше узнать историю малой родины - такие задачи ставит перед собой образовательный туризм. Накануне на базе учреждений Червенского района прошел республиканский семинар по обобщению опыта и эффективности работы данного направления. Специалистам из всей страны в регионе продемонстрировали актуальные разработки. Туристический потенциал в фокусе Натальи Бордиловской (видео).