Центральный регион и Днепропетровская область Украины налаживают культурные связи

Делегация из нашей северной соседки в эти дни знакомится с традициями и нематериальными ценностями Минской области. В программе визита запланирована экскурсия в музейный комплекс старинных ремесел "Дудутки", посещение Большого театра оперы и балета. А в Минском колледже искусств состоятся также совместные мастер-классы как белорусских мастеров, так и ремесленников из Украины.



Кстати, это не последний визит. Планируется сделать такие встречи регулярными для обмена опытом между специалистами, занятыми в сфере культуры, в организации этнофестивалей и народных праздников.