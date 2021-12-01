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Церемония прощания с Александром Градским проходит в Москве

Церемония прощания с Александром Градским проходит в Москве

В Москве началась церемония прощания с Александром Градским. Она проходит в театре "Градский Холл". Артист умер 28 ноября в возрасте 72 лет.

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