Церемония прощания с Игорем Лученком пройдет завтра с 11 до 14 часов в Доме офицеров

Мастер, который сумел стать одинаково близким и понятным разным поколениям, ушел из жизни на 81-м году. Соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР его родным, близким и коллегам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Творчество Игоря Лученка стало визитной карточкой страны. Композитор-академист и автор рок-оперы написал более 300 произведений. Среди них такие народные шлягеры, как "Алеся", "Полька белорусская", "Мой родны кут", "Майский вальс".

Церемония прощания с Игорем Лученком пройдет завтра с 11 до 14 часов в столичном Доме офицеров. Похоронят знаменитого композитора на Московском кладбище.