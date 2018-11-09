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Церемония закрытия "Лістапада" проходит в кинотеатре "Москва"
Сперва хочу отметить, что в призовом фонде "Лістапада" апгрейд. В этом сезоне нет привычного серебра и бронзы. Собственно, да, интрига уже раскрыта. Лучшим фильмом конкурса и обладателем "Золотого кленового листа с профилем зрителя" в юбилейный год "Лістапада" стал совместный проект международного производства с провокационным названием "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары", который уже отмечен "Хрустальным глобусом" в Карловых Варах.
Чтобы лично услышать имена лучших киношников по мнению "Лістапада", забрать статуэтку или поздравить коллег, чуть более часа назад в кинотеатре "Москва" собирались режиссеры, актеры, сценаристы, операторы, продюсеры и все те, чьи имена обычно в заглавных и финальных титрах. Первая награда церемонии закрытия - спецприз Главы государства "За гуманизм и духовность в кино" - у "Сердца мира" Натальи Мещаниновой (Россия).
Зрители тоже выбрали своего фаворита, проголосовав не только билетом, но и в специальном бланке. По мнению публики, лучший игровой фильм - "Юли", режиссер Исиар Больяин. Вообще же номинаций, а соответственно и наград, довольно много. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Несмотря на то, что юбилейный "Лістапад" с минуты на минуту официально закроется, кинопоказы продлятся еще несколько дней. В постскриптуме 25-го минского международного форума - внеконкурсное игровое кино. В основном это ленты - участники и призеры Канн, Венецианского и Берлинского фестивалей.
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