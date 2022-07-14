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Цирковое шоу, театральная встреча с Безруковым, открытие кукольного квартала - Витебск живет в ритме фестиваля!
Фестивальный Витебск в ожидании церемонии официального открытия Международного фестиваля искусств. XXXI песенный форум - долгожитель на постсоветском пространстве и самый масштабный праздник культур в Восточной Европе. В этом году город на Двине собирает представителей трех десятков стран. Они станут участниками сотни фестивальных событий: это шоу-программы на сцене Летнего амфитеатра, open-air на площадях и в скверах, спектакли на подмостках и музыкальные встречи в камерных концертных залах.
Ольга Масловская знает, чем будет наполнен первый официальный день"Славянского базара в Витебске" и какой же была увертюра к форуму.
Позывные форума искусств уже прозвучали в Витебске - фестивальтрадиционношире официальных временных рамок. Накануне был поднят флаг "Славянского базара", стартовал XX Международный детский музыкальный конкурс, а на сцене Летнего амфитеатра прошла первая шоу-программа.
В шеститысячном зрительном зале - аншлаг. Первыми на знаменитую витебскую сцену вышли циркачи. Яркое шоу с многообразием цирковых жанров о том, как появился, развивался и завоевывал мировое признание белорусский цирк. Все трюки - исключительно made in Belarus.
Цирк - это прекрасное зрелище, где все живьем: и оркестр, и артисты, и собачки. Цирк - это радость, это позитив, это хорошее настроение.
К слову, зрители шоу "Этот волшебный цирк" первыми смогли оценить новые дизайнерские решения в оформлении сцены. Кумиры теперь на расстоянии вытянутой руки от сцены: в партер ведет "звездный" коридор, на котором также разворачивается действо.
Зрители делятся своими впечатлениями:
Очень красиво украшена сцена, мы уже везде пофотографировались.
Проснулись утром и думаем: сегодня цирк!
Впереди пять незабываемых дней фестивального лета. Сегодня второй день детского музыкального конкурса - наш Елисей Касич выйдет на сцену под номером 7. Стартует фест уличного искусства "На семи ветрах", зрелищным обещает стать 5-й фестиваль барабанщиц и мажореток.
В шесть часов вечера на сцене концертного зала "Витебск" начнется театральная встреча с народным артистом России Сергеем Безруковым. А еще вернисажи, открытие кукольного квартала, широкие ярмарки и мастер-классы от ремесленников. Витебск живет в ритме фестиваля.
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