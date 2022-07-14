Цирковое шоу, театральная встреча с Безруковым, открытие кукольного квартала - Витебск живет в ритме фестиваля!

Фестивальный Витебск в ожидании церемонии официального открытия Международного фестиваля искусств. XXXI песенный форум - долгожитель на постсоветском пространстве и самый масштабный праздник культур в Восточной Европе. В этом году город на Двине собирает представителей трех десятков стран. Они станут участниками сотни фестивальных событий: это шоу-программы на сцене Летнего амфитеатра, open-air на площадях и в скверах, спектакли на подмостках и музыкальные встречи в камерных концертных залах.

Ольга Масловская знает, чем будет наполнен первый официальный день"Славянского базара в Витебске" и какой же была увертюра к форуму.





Позывные форума искусств уже прозвучали в Витебске - фестивальтрадиционношире официальных временных рамок. Накануне был поднят флаг "Славянского базара", стартовал XX Международный детский музыкальный конкурс, а на сцене Летнего амфитеатра прошла первая шоу-программа.

В шеститысячном зрительном зале - аншлаг. Первыми на знаменитую витебскую сцену вышли циркачи. Яркое шоу с многообразием цирковых жанров о том, как появился, развивался и завоевывал мировое признание белорусский цирк. Все трюки - исключительно made in Belarus.





Цирк - это прекрасное зрелище, где все живьем: и оркестр, и артисты, и собачки. Цирк - это радость, это позитив, это хорошее настроение. Анжелика и Станислав Обертаевы, артисты Белгосцирка





К слову, зрители шоу "Этот волшебный цирк" первыми смогли оценить новые дизайнерские решения в оформлении сцены. Кумиры теперь на расстоянии вытянутой руки от сцены: в партер ведет "звездный" коридор, на котором также разворачивается действо.





Зрители делятся своими впечатлениями:

Очень красиво украшена сцена, мы уже везде пофотографировались.

Проснулись утром и думаем: сегодня цирк!





Впереди пять незабываемых дней фестивального лета. Сегодня второй день детского музыкального конкурса - наш Елисей Касич выйдет на сцену под номером 7. Стартует фест уличного искусства "На семи ветрах", зрелищным обещает стать 5-й фестиваль барабанщиц и мажореток.