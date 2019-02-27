3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Туфли мировых звезд и история обуви с 18 века. Новая выставка в художественной галерее Минска
Среди экспонатов как исторические узоры из итальянского муниципального музея региона Марке, так и белорусских современных дизайнеров, а также коллекции звезд спорта, кино и эстрады. Редкие модели присмотрела наш корреспондент Лариса Гулякевич.
Дизайн обуви - особый вид искусства с инженерным подходом и знанием анатомии. Именно по обуви можно определить статус персоны. А по музейным экспонатам - проследить историю развития моды, искусства и эстетики разных эпох. Историю обуви 18 века, а также лучшие туфли и ботинки мировых знаменитостей представляет новая экспозиция в выставочном зале "Либра". Не обошлось и без новинок и интересных разработок от мировых брендов, которые стали исключительно музейными экспонатами.
Основную часть экспозиции составляет коллекция из Муниципального музея обуви имениКавалераВинченцоАнольфигородаСант-Эльпидио-а-Маре. Этот регион в Италии - один из основных центров производства обуви и родина известных мировых брендов.
На выставке - и звездные ботинки, которые в свое время носили такие известные лица, как певец Пупа, гонщик "Формулы-1" Эдди Ирвайн, легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, чемпион мира и Европы Зинедин Зидан и другие звезды спорта, кино и эстрады. А также любимые туфли Аллы Пугачевой, Вадима Галыгина, Павла Воли. Обувь всегда завершает образ и добавляет статуса лицу, однако на подиуме часто остается без внимания. Среди экспонатов выставки - скульптура, живопись, графика с образами обуви. Черевики, туфли, кеды как объект художественного вдохновения. Даже Винсент Ван Гог посвятил этой теме 6 своих работ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов