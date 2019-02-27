Туфли мировых звезд и история обуви с 18 века. Новая выставка в художественной галерее Минска

Среди экспонатов как исторические узоры из итальянского муниципального музея региона Марке, так и белорусских современных дизайнеров, а также коллекции звезд спорта, кино и эстрады. Редкие модели присмотрела наш корреспондент Лариса Гулякевич.

Дизайн обуви - особый вид искусства с инженерным подходом и знанием анатомии. Именно по обуви можно определить статус персоны. А по музейным экспонатам - проследить историю развития моды, искусства и эстетики разных эпох. Историю обуви 18 века, а также лучшие туфли и ботинки мировых знаменитостей представляет новая экспозиция в выставочном зале "Либра". Не обошлось и без новинок и интересных разработок от мировых брендов, которые стали исключительно музейными экспонатами.

Основную часть экспозиции составляет коллекция из Муниципального музея обуви имениКавалераВинченцоАнольфигородаСант-Эльпидио-а-Маре. Этот регион в Италии - один из основных центров производства обуви и родина известных мировых брендов.