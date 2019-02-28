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Турне оркестра Белтелерадиокомпании с голосами Большого. Оперные вечера для зрителей Витебска и Гродно
Голоса Большого театра покорят Витебск и Гродно.Маргарита Левчук и Юрий Городецкий в оперном турне по городам Беларуси. Зрители знакомы с сопрано и тенором мировой сцены благодаря российскому телешоу "Большая опера". Сегодня оттачивать партии им помогают легенды классических подмостков - маэстро Пласидо Доминго и Риккардо Муди. В сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании выступления вокалистов уже прошли с аншлагами в Минске, Бресте и Барановичах.
Арии Моцарта, Беллини и Верди прозвучат 7 марта в Витебской филармонии. Музыкальную эстафету примет зал Драматического театра в Гродно 14 марта.
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