Турне оркестра Белтелерадиокомпании с голосами Большого. Оперные вечера для зрителей Витебска и Гродно

Голоса Большого театра покорят Витебск и Гродно.Маргарита Левчук и Юрий Городецкий в оперном турне по городам Беларуси. Зрители знакомы с сопрано и тенором мировой сцены благодаря российскому телешоу "Большая опера". Сегодня оттачивать партии им помогают легенды классических подмостков - маэстро Пласидо Доминго и Риккардо Муди. В сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании выступления вокалистов уже прошли с аншлагами в Минске, Бресте и Барановичах.