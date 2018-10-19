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Творческих деятелей чествовали на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы

Специальные дипломы получили работники музыкальной индустрии, мастера изобразительного искусства, сотрудники театральной, библиотечной и киносферы со всех регионов Беларуси. Культурная жизнь столицы и сегодня насыщена событиями. Так, минские киноманы в предвкушении главного события осени - международного кинофорума "Лістапад".

Кроме церемонии награждения, представителей творческих профессий ожидал показ репертуарного спектакля Купаловского - "Толерантность", режиссерской работы художественного руководителя театра Николая Пинигина.

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