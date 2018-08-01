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Творческий пленэр объединил скульпторов в Мяделе

Красота водной стихии в камне. Творческий пленэр объединил скульпторов в Мяделе. Достопримечательности озерного края в каменных образах отражают мастера из Минска. Используют разные решения - минимум изменений природных материалов, а также графические элементы. Фигуры после пленэра останутся в городском сквере Мяделя, а также на побережье Нарочи.

Такой творческий пленэр организуется третий год. В прошлом году каменные фигуры участников украсили парки Вилейки.

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