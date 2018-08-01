Красота водной стихии в камне. Творческий пленэр объединил скульпторов в Мяделе. Достопримечательности озерного края в каменных образах отражают мастера из Минска. Используют разные решения - минимум изменений природных материалов, а также графические элементы. Фигуры после пленэра останутся в городском сквере Мяделя, а также на побережье Нарочи.