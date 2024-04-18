Творческий вечер поэтессы Елены Хоровец прошел в Минске

Музыка, стихотворения, море цветов и улыбок - в Минске прошел творческий вечер белорусской поэтессы Елены Хоровец! Автор пяти стихотворных сборников, поэт-мелодист, чьи строки легли в основу многочисленных популярных песен, собрала друзей и поклонников таланта на юбилей.