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Творческий вечер поэтессы Елены Хоровец прошел в Минске

Музыка, стихотворения, море цветов и улыбок - в Минске прошел творческий вечер белорусской поэтессы Елены Хоровец! Автор пяти стихотворных сборников, поэт-мелодист, чьи строки легли в основу многочисленных популярных песен, собрала друзей и поклонников таланта на юбилей.

На празднике побывала и корреспондент АТН Наталья Бордиловская. Подробности в видео.

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