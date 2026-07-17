Творчество без границ: звезды и эмоции на "Славянском базаре"

Кульминация дня - традиционная программа "Союзное государство приглашает". Витебск стал символом того, что творчество, искусство, песни и танца могут стирать любые границы.





На жеребьевке международного конкурса исполнителей всех конкурсантов (а в зале были представители Мексики, Эквадора, Китая, Италии и многих других стран), жюри во главе с народным артистом Беларуси Анатолием Ярмоленко заслушивали конкурсантов, которые показали свой высочайший исполнительский и вокальный уровень.

Сорайя, участница XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" (Италия): "Я уже представляю момент выхода на сцену, мне пока сложно представить, как я справлюсь с эмоциями, ведь это очень ответственный момент. На жеребьевке я осталась без номера, но это хорошо. Атмосфера на "Славянском базаре" очень крутая, ваши люди, местная национальная кухня и вообще все, что я вижу вокруг, это просто восхитительно".

Аккорды концерта Союзного государства России и Беларуси звучали громко под летним и ясным витебским небом. Созвездие артистов, которые любимы витебской публикой. Перед концертом были вручены специальные премии известным белорусским и российским артистам, вклад которых особенно отмечен в искусство.

И пока в амфитеатре звучали хиты, которые знает каждый, другие площадки фестивального города тоже были заполнены творчеством. На сцене Витебской областной филармонии восхищали зрителей своими зажигательными танцами и традиционным творчеством национальный ансамбль танца Сербии "Коло", которому почти 80 лет.





Танец - это то искусство, которое может показать характер любой нации. Наш белорусский ансамбль из Витебска "Талака" тут не отстает. Руководитель витебского ансамбля "Талака" Александр Веремьев тепло поблагодарил гостей Беларуси, подарив им памятные подарки.