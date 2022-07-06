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Творчество Марка Шагала цитируют в Национальном центре современных искусств

Как интерпретируют и цитируют наследие Марка Шагала представители белорусской художественной школы XX и XXI столетий? К 135-летию со дня рождения авангардиста Национальный центр современных искусств провел ревизию своей фондовой коллекции и представил на суд эстетов полсотни работ, вдохновленных художественным слогом Шагала. К творчеству мастера апеллируют линогравюры, живопись, графика, скульптура, арт-объекты. С днем рождения авангардиста поздравят оба корпуса Национального центра современных искусств: на Некрасова, 3 и Независимости, 47. 7 июля выставочные площадки анонсируют мастер-классы, кураторские экскурсии, встречи с художниками. Диалогом на языке изобразительного искусства не ограничатся: киноманов ждет спецпоказ и обсуждение мультфильма "Марк Шагал. Начало". Эта работа - лауреат Национальной кинопремии Беларуси.

Олеся Иноземцева , замдиректора Национального центра современных искусств Беларуси, куратор выставочного проекта:Здесь нет работ Марка Шагала, это принципиальный подход к этой выставке. Но тем не менее он незримо присутствует, он присутствует в каждой картине, и объединяющим, связующим звеном всей выставки становятся его собственный высказывания. То есть его цитаты из его автобиографической книги - романа "Моя жизнь". В принципе эти цитаты являются ключом-подсказкой, которая помогает зрителю расшифровать, интерпретировать те образы, которые присутствуют в работах, в живописных полотнах белорусских художников.

В унисон проекту "Искусство видеть мир сердцем" и выставка Надежды Хмыль "Навык счастья". Так в Национальном центре современных искусств реализуют программу по поддержке молодых кураторов. Интерактивный проект - это тот случай, когда искусство становится ближе к зрителю. Каждый арт-объект сопровождается инструкцией, с ним можно и нужно взаимодействовать тактильно.

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