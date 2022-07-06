Творчество Марка Шагала цитируют в Национальном центре современных искусств

Олеся Иноземцева , замдиректора Национального центра современных искусств Беларуси, куратор выставочного проекта: Здесь нет работ Марка Шагала, это принципиальный подход к этой выставке. Но тем не менее он незримо присутствует, он присутствует в каждой картине, и объединяющим, связующим звеном всей выставки становятся его собственный высказывания. То есть его цитаты из его автобиографической книги - романа "Моя жизнь". В принципе эти цитаты являются ключом-подсказкой, которая помогает зрителю расшифровать, интерпретировать те образы, которые присутствуют в работах, в живописных полотнах белорусских художников.