Эмоции после "Евровидения" не утихают и сегодня. То, что не попало в эфир, попало в соцсети. Тысячи комментариев и сотни тысяч публикаций о музыкальном форуме Европы заполонили Интернет. В режиме онлайн миллионная аудитория делится своими фото, личными мнениями о конкурсе и комментирует его итоги. Чем запомнилось шоу зрителям, экспертам и конкурсантам? Дайджест впечатлений и отзывов о детском "Евровидении-2018" - в сюжете Лидии Заблоцкой.



Еще вчера за этими эмоциями следила вся Европа и Австралия. О детском "Евровидении"в Минске - больше миллиона публикаций. Каждая со словами о лучшем шоу за всю историю форума. 20 юных исполнителей собирали "Минск-Арену". В общей сложности за два дня евровизионную вселенную посетили десятки тысяч зрителей. Под космическими снимками - оценки и комментарии.

"Отгремели с размахом и сделали самое яркое шоу страны".

Беларусь уже победила, сделав фантастическое шоу. "Минск-Арена" действительно зажгла.

"Отличный звук, прекрасный свет и шикарная сцена. Беларусь умеет и делает шоу мирового уровня".

Комментаторы подытожили, что страна готова принимать взрослое "Евровидение". Дело за малым -выиграть.

Впечатлениями о шоу делятся и иностранные гости.

"Масштабы минского праздника достигли уровня майского Лиссабона".

Детское "Евровидение" в Минске стало топовой новостью и у наших коллег за рубежом.

Белорусские СМИ заверили - глаза всех стран-участниц будут прикованы к столице Беларуси в этот вечер. А газеты будут рассказывать о невероятном шоу в Минске на первых полосах. Так и есть! "Минск Арена" - это современная площадка мирового уровня, в которой есть все для проведения отличного шоу.

Наблюдала за событиями и Австралия. Телеканал ABC Me, который вел прямую трансляцию детского "Евровидения", заранее познакомил своих телезрителей с нашей страной.



Пристально следили за своей конкурсанткой Роксаной - уже победительницей детского "Евровидения" - и в Польше. В Минске всю евронеделю находились журналисты канала TVP.

Самые искренние посты - у конкурсантов. Сразу после финала в лентах - спасибо всем поклонникам.







Джаэль из Австралии, вошедшая в топ-3, призналась: исполнилась ее мечта: "Никогда не думала, что детей может так сильно поддержать многомиллионная аудитория. Мы стремились к этому весь год. Я не могу в это поверить! Это лучший опыт в жизни".

