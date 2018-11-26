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Тысячи комментариев и сотни тысяч публикаций о музыкальном форуме Европы заполонили Интернет
Эмоции после "Евровидения" не утихают и сегодня. То, что не попало в эфир, попало в соцсети. Тысячи комментариев и сотни тысяч публикаций о музыкальном форуме Европы заполонили Интернет. В режиме онлайн миллионная аудитория делится своими фото, личными мнениями о конкурсе и комментирует его итоги. Чем запомнилось шоу зрителям, экспертам и конкурсантам? Дайджест впечатлений и отзывов о детском "Евровидении-2018" - в сюжете Лидии Заблоцкой.
Еще вчера за этими эмоциями следила вся Европа и Австралия. О детском "Евровидении"в Минске - больше миллиона публикаций. Каждая со словами о лучшем шоу за всю историю форума. 20 юных исполнителей собирали "Минск-Арену". В общей сложности за два дня евровизионную вселенную посетили десятки тысяч зрителей. Под космическими снимками - оценки и комментарии.
"Отгремели с размахом и сделали самое яркое шоу страны".
Беларусь уже победила, сделав фантастическое шоу. "Минск-Арена" действительно зажгла.
"Отличный звук, прекрасный свет и шикарная сцена. Беларусь умеет и делает шоу мирового уровня".
Комментаторы подытожили, что страна готова принимать взрослое "Евровидение". Дело за малым -выиграть.
Впечатлениями о шоу делятся и иностранные гости.
"Масштабы минского праздника достигли уровня майского Лиссабона".
Детское "Евровидение" в Минске стало топовой новостью и у наших коллег за рубежом.
Белорусские СМИ заверили - глаза всех стран-участниц будут прикованы к столице Беларуси в этот вечер. А газеты будут рассказывать о невероятном шоу в Минске на первых полосах. Так и есть! "Минск Арена" - это современная площадка мирового уровня, в которой есть все для проведения отличного шоу.
Наблюдала за событиями и Австралия. Телеканал ABC Me, который вел прямую трансляцию детского "Евровидения", заранее познакомил своих телезрителей с нашей страной.
Пристально следили за своей конкурсанткой Роксаной - уже победительницей детского "Евровидения" - и в Польше. В Минске всю евронеделю находились журналисты канала TVP.
Самые искренние посты - у конкурсантов. Сразу после финала в лентах - спасибо всем поклонникам.
Джаэль из Австралии, вошедшая в топ-3, призналась: исполнилась ее мечта: "Никогда не думала, что детей может так сильно поддержать многомиллионная аудитория. Мы стремились к этому весь год. Я не могу в это поверить! Это лучший опыт в жизни".
Общие кадры на память. Из Минска. В 19 стран они вернутся не только с багажом опыта и впечатлений, но и с девизомпо жизни -light up!
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