У финалистов шоу X-Factor Belarus состоялась первая репетиция перед прямым эфиром

Каждый из 14 финалистов работал на иксобразной сцене в течение 30 минут. Технические работы еще не завершены, поэтому сегодня основной акцент сделали на постановочную часть. У артистов свой индивидуальный сценарий, хореографический рисунок и даже свет. На площадке участников сопровождает большая команда специалистов. В прямом эфире каждый элемент имеет значение. Телевизионная картинка поддержит авторскую идею и вовлечет зрителей вглубь номера. Но как далеко заплывут участники, узнаем только в субботу 20 ноября. Детали номеров, как и песни, которые исполнят финалисты, не разглашаются вплоть до прямого эфира.

Телефонные линии для голосования откроют после выступлений всех финалистов в прямом эфире 20 ноября



Судьба финалистов X Factor Belarus находится в руках телезрителей. От количества ваших голосов зависит, кто продолжит борьбу, а кто покинет проект. Во время прямого эфира каждому из участников присвоят порядковый номер, именно его нужно будет отправить в поддержку вашего фаворита, когда телефонные линии будут открыты. Произойдет это после выступлений всех артистов. Имена 13 из 14 финалистов уже известны. Кто же займет вакантное место в команде Сереги? Узнаем в прямом эфире 20 ноября в 20:45 на "Беларусь 1".

