В Гродно завершили работу по созданию гобелена, посвященного 75-летию Великой Победы

В Гродненском областном методическом центре народного творчества завершили работу по созданию гобелена, посвященного 75-летию Великой Победы. Эскиз подготовил кандидат искусствоведения и профессор Академии искусств Евгений Шунейко. Осуществляла идею его сестра Елена вместе со своей коллегой и преемницей Юлия Бородиной.

