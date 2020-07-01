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В Гродно завершили работу по созданию гобелена, посвященного 75-летию Великой Победы

В Гродненском областном методическом центре народного творчества завершили работу по созданию гобелена, посвященного 75-летию Великой Победы. Эскиз подготовил кандидат искусствоведения и профессор Академии искусств Евгений Шунейко. Осуществляла идею его сестра Елена вместе со своей коллегой и преемницей Юлия Бородиной.

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