У художественного музея появились талисманы - Мольбертик и Палитрочка

У Национального художественного появились свои талисманы - Мольбертик и Палитрочка. Маскоты созданы для юных гостей. Во время мероприятий дети смогут общаться с персонажами о картинах и скульптурах в понятных терминах и даже вести с ними переписку. Официально презентуют оба талисмана на торжественной линейке музея 31 августа. В этот же день Национальный художественный станет первым учреждением в стране, где пройдут открытые уроки для детей.



Узнавать о коллекциях, истории и предстоящих выставках музея можно теперь не только с помощью сайта, но и в Telegram-канале. Там же команда Нацхуда запустила и стикер-пак. В виртуальных наклейках герои произведений искусства.



