3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
У художника из Солигорска Валерия Толкачева прошел акварельный бенефис в Минске
У художника из Солигорска Валерия Толкачева акварельный бенефис в Минске. В столичной арт-гостиной "Высокое место" мастер открыл свою персональную выставку и провел класс для всех желающих. Посетители с ноля увидели процесс создания акварели. На суд зрителей - все тонкости создания шедевра - от подготовки бумаги и кистей до прорисовки.
Мастер-класс проходил в формате диалога. Зрители смогли задать свои вопросы художникам. Завершилась арт-встреча созданием новой акварели, посвященной зиме. Выставка "Акварельные размышления" в Минске до 17 декабря.