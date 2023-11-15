У художника из Солигорска Валерия Толкачева прошел акварельный бенефис в Минске

У художника из Солигорска Валерия Толкачева акварельный бенефис в Минске. В столичной арт-гостиной "Высокое место" мастер открыл свою персональную выставку и провел класс для всех желающих. Посетители с ноля увидели процесс создания акварели. На суд зрителей - все тонкости создания шедевра - от подготовки бумаги и кистей до прорисовки.