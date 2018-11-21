У конкурсантов детского "Евровидения" второй день репетиций

С утра на сцену "Минск-Арены" уже поднимались артисты из Италии, в эти минуты Мальта на распевке, а прогон идет у 12-летней Данэлии Тулешовой, кстати, Казахстан в этом году дебютировал на песенном конкурсе. Во время репетиции у конкурсантов есть возможность внести коррективы в работу света, подтанцовку и траекторию самого артиста.

