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У конкурсантов детского "Евровидения" второй день репетиций

С утра на сцену "Минск-Арены" уже поднимались артисты из Италии, в эти минуты Мальта на распевке, а прогон идет у 12-летней Данэлии Тулешовой, кстати, Казахстан в этом году дебютировал на песенном конкурсе. Во время репетиции у конкурсантов есть возможность внести коррективы в работу света, подтанцовку и траекторию самого артиста.

Сегодня на главной площадке отработает свои номера вторая десятка конкурсантов. Завершит репетиционный день делегация из Уэльса. Зрители увидят шоу уже в это воскресенье. Есть и уникальная возможность посмотреть "Евровидение" вживую. Выпущены дополнительные билеты на генеральный прогон 24 ноября. Не упустите возможность быть в центре главного музыкального события.

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