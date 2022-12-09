У них нет права на ошибку. Для кого первый прямой эфир станет последним, определят телезрители "Фактор.by"

12 финалистов шоу "Фактор.by" готовы к первому прямому эфиру. Уже сегодня вечером отважные вокалисты сразятся на одной сцене за право стать лучшим из лучших. Днем в павильонах национальной киностудии "Беларусьфильм" состоится генеральный прогон в режиме реального времени в сценических костюмах и гриме. Помогает артистам нащупать почву команда профессионалов от постановщиков до операторов. Каждое звено технической команды играет важную роль, ведь в прямом эфире не будет права на ошибку. Их отработали заранее. Сейчас самое важное выдержать психологическое испытание сценой. Напряжение в кулуарах нарастает.