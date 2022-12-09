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У них нет права на ошибку. Для кого первый прямой эфир станет последним, определят телезрители "Фактор.by"
12 финалистов шоу "Фактор.by" готовы к первому прямому эфиру. Уже сегодня вечером отважные вокалисты сразятся на одной сцене за право стать лучшим из лучших. Днем в павильонах национальной киностудии "Беларусьфильм" состоится генеральный прогон в режиме реального времени в сценических костюмах и гриме. Помогает артистам нащупать почву команда профессионалов от постановщиков до операторов. Каждое звено технической команды играет важную роль, ведь в прямом эфире не будет права на ошибку. Их отработали заранее. Сейчас самое важное выдержать психологическое испытание сценой. Напряжение в кулуарах нарастает.
Судьба финалистов в руках телезрителей. После всех выступлений в прямом эфире на 20 минут откроются линии для голосования. Поддержать своего фаворита можно будет с помощью телефонного звонка или СМС с номером финалиста. Стоимость звонка и СМС 1 рубль. Для кого первый прямой эфир станет последним, узнаем совсем скоро. Включайте "Фактор.by" сегодня в 20:45.
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