У ЗЕНЫ прошла первая репетиция на сцене "Евровидения"

Белорусская представительница и ее команда провели три прогона на главной площадке конкурса в Expo Tel Aviv. Это первая официальная презентация номера нашей певицы. Его поставил украинский режиссер и хореограф Андрей Царь. Напомним, представительница Беларуси выступит в первом полуфинале 14 мая под номером 8. Сегодня же в графике делегации экскурсия в Иерусалим.