20 ноября в столице Узбекистана Ташкенте на площадке Renessans Hall состоится финал IV Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение - 2026". Беларусь болеет за свою представительницу Марго Зингман и ждет старта онлайн-голосования. Его откроют чуть позже из-за технических нюансов.

Конкурс "Наше поколение" - это своеобразный детский саммит, на котором, например, представители США поддерживают Китай, буквально обнимаются за кулисами, а Армения осыпает комплиментами белоруску Марго Зингман. Здесь все страны чувствуют себя прекрасно и очень дружелюбно настроены.

"Пересечь океан ради конкурса было очень важно для нас. Турбулентности не было в момент полета, и здорово, что нет ее и сейчас за кулисами. Очень приятно и легко находиться здесь. Подружились со всеми участниками, мы полюбили их всех. Марго из Беларуси потрясающая", - признался представитель США на Международном телевизионном конкурсе "Наше поколение" Боуи Бандли.

А Сяофань Фань, представитель Китая, рассказала, что в ее стране знают о конкурсе "Наше поколение". "Мои друзья, что занимаются со мной вокалом, ждут с нетерпением рассказы об Узбекистане и ожидают хороших новостей от меня. Страна очень понравилась и мелодии песен каждого участника. Обязательно переведу тексты, чтобы узнать и понять до конца, о чем они поют. Моя же песня расскажет зрителям о китайском географе древности, о его пути и сожалениях, которые он в конце концов отпускает. А донести историю решила через рэп, чтобы можно было выплеснуть все, что накопилось в душе", - поделилась исполнительница.

"Хорошо выступить и победить - такие главные цели у меня на конкурсе "Наше поколение". Атмосфера здесь прекрасная. Каждый участник - друг для меня. Беларусь и Россия, конечно, Южная Африка, Уганда, Казахстан теперь навсегда в моих контактах", - сказал представитель Армении Лео.

Белоруска Марго Зингман споет 17-й. На репетиции работают камеры, 19 ноября режиссеры трансляции и пишут ту самую картинку, которую увидят зрители. Телеверсию детского конкурса можно будет увидеть на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в субботу, 21 ноября в 19:00. На сайте ourgeneration.su можно прослушать все песни и выбрать трех фаворитов. Белорусы могут голосовать и за Марго Зингман.