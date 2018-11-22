Участники детского "Евровидения" проводят последние репетиции перед субботним финальным прогоном

Сегодня творческие команды участников детского "Евровидения" проводят последние репетиции перед субботним финальным прогоном. Артисты еще могут внести изменения в свой номер. График очень плотный, конкурсанты на сцене сменяются каждые полчаса. Сегодня свою репетицию провел и участник от Беларуси Даниэль Ястремский.

Напомним, что на генеральный прогон, который пройдет уже в субботу - 24 ноября - выпущены дополнительные билеты на танцпол. Организаторы шоу просят приходить зрителей заранее и обещают множество развлекательных зон в фойе арены.