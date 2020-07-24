Участники концерта мастеров Украины на "Славянском базаре" подарили Витебскому музыкальному колледжу фортепьяно марки "Беларусь"





Подарок в знак признательности Витебску

В благодарность за преданность и любовь артисты решили преподнести фестивальной столице подарок. Часть своего гонорара звезды потратили на то, чтобы приобрести пять фортепьяно марки "Беларусь" для воспитанников Витебского музыкального колледжа имени Соллертинского. Доставили инструменты сегодня.

Роман Недзельский, заслуженный деятель искусств Украины, главный режиссер концерта "С Украиной в сердце":

"Я бы хотел, чтобы мы заложили такую хорошую традицию, что каждый артист, который приезжает на фестиваль в Витебск, что-то после себя оставил".

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

"Подарок символичен, потому что украинская делегация преподносит знаменитое пианино "Беларусь", которое мы воссоздали в новом качестве, учитывая все современные лучшие традиции".





Пять фортепьяно "Беларусь" помогут юным дарованиям на репетициях

Оценить звучание фортепьяно "Беларусь" можно было во время концерта, который стал реверансом гостям от талантливого коллектива колледжа. К новому учебному году подаренные инструменты установят в репетиционных классах.





В 2018 Витебский музыкальный колледж отметил столетие