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Участники шоу "Фактор.by 60+" споют на всю страну и покажут, что жизнь в этом возрасте только начинается
Меньше суток остается до долгожданной премьеры на "Беларусь 1". Шоу "Фактор.by 60+" смотрите завтра в 20:45. Проект еще не запустился, но уже понятно, что он народный, ведь героями стали наши бабушки и дедушки, мамы и папы, соседи и просто знакомые. Всего 23 артиста споют на всю страну и покажут жюри, что в 60 с хвостиком жизнь только начинается.
Репортаж Нины Можейко из закулисья самого жизнеутверждающего шоу на отечественном телевидении. .
Крестик с ноликом они смело держат в уме. Ведь точно знают, что возраст только у нас в голове. Те, кто раньше смотрел телевизор, теперь станут создавать контент, делать рейтинги и будоражить наше воображение. Это они летом бросили свои огороды, отпросились у внуков, отложили вязание и не оставили ключ под ковриком, чтобы задержаться в столице подольше.
Ориентироваться на камеры, надеть ушные мониторы. Для большинства из них это первый выход на большую сцену. Помогают профессионалы. За номер можно не волноваться. Все (от светового рисунка до раскадровки) будет сделано.
Иван Эйсмонт, генеральный продюсер шоу "Фактор.by 60+", Председатель Белтелерадиокомпании:
Если молодежный "Фактор.by" - это битва, самая настоящая битва, это большие нервы, это соревнование, то здесь, конечно, больше творчества, больше души. Мы можем себе позволить дать им почувствовать свою молодость. Я думаю, что у них замечательные чувства, когда они выходят на сцену, но поверьте, мы рады не меньше. Нам приятно смотреть, что их мечта осуществилась.
Галина Качалова, участница шоу "Фактор.by 60+":
Утром я делаю зарядку прежде всего - это закон. Недолго, 10-15 минут, я не перегружаю себя. Я встаю рано и прежде всего делаю легкий макияж. Никуда не выхожу без макияжа.
Телезрители увидят 6 вдохновляющих на жизнь эпизодов проекта. Чтобы пройти до суперфинала, участникам предстоит пройти 3 этапа. В эту пятницу на следующий уровень выйдут только четверо из первой семерки артистов. Решать будут звезды и не те, что в небе.
Ведущий программы "Время", его улыбку узнают преданные зрители Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - Владимир Березин. Первая леди-шансонье белорусской эстрады - Виктория Алешко, певица, актриса и телеведущая - Александра Гайдук, а также солнце отечественной сцены - Александр Солодуха.
Владимир Березин, народный артист России, член жюри шоу "Фактор.by 60+":
Я пришел с одной мыслью, чтобы сказать им всем спасибо и здравствуйте, победители. Потому что они уже победили во всех конкурсах, имя которому жизнь. Они здесь, они могут и могут так, что у них учимся мы - одногодки и те, кого мы из роддома забирали. И я думаю, что участники умеют вызвать такую эмоцию, которую молодежь формулирует одним словом - клево.
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси, член жюри шоу "Фактор.by 60+":
Я думаю, что многие из них идут реализовать свою пожизненную мечту. Потому что они поют дома, на кухне, в ванной, для своих родственников, за столом, у костра. И вот впервые им представится возможность спеть на многомиллионную аудиторию нашей страны.
"Фактор.by" посмотрело около 3 с половиной миллионов зрителей. Но кто сказал, что шоу - дело молодых? В 60 жизнь только начинается, наши герои готовы это доказать.
Нас ожидает битва рейтингов. Внучатый проект "Фактор.by" уже показал свои цифры просмотров. А вот какими они будут у наших бабушек и дедушек, пап и мам. Народное телевидение в деле увидим совсем скоро.
Надежным тылом на сцене и звездным коммюнике стала Елена Спиридович, а поддерживать и болеть за наших участников в закулисье будет теле- и радиоведущий Павел Лазовик. Зрители голосовать не будут. Решение организаторов обоснованное.
Глеб Шульман, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by 60+":
Мы не ищем лучшего среди людей элегантного возраста, мы просто даем им возможность выступить перед широкой аудиторией. Для кого-то это была мечта последних лет, кто-то занимался этим на протяжении всей жизни, вот они смогут в этом проекте встретиться на одной сцене. Первый эфир у нас запланирован 10 февраля в 20:45 на "Беларусь 1".
Не пропустите премьеру на "Беларусь 1". Такого вы точно еще не видели.
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