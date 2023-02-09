Участники шоу "Фактор.by 60+" споют на всю страну и покажут, что жизнь в этом возрасте только начинается

Если молодежный "Фактор.by" - это битва, самая настоящая битва, это большие нервы, это соревнование, то здесь, конечно, больше творчества, больше души. Мы можем себе позволить дать им почувствовать свою молодость. Я думаю, что у них замечательные чувства, когда они выходят на сцену, но поверьте, мы рады не меньше. Нам приятно смотреть, что их мечта осуществилась.

Утром я делаю зарядку прежде всего - это закон. Недолго, 10-15 минут, я не перегружаю себя. Я встаю рано и прежде всего делаю легкий макияж. Никуда не выхожу без макияжа.