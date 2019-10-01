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Учеба, жизнь и быт китайских студентов - на фотовыставке Юрия Иванова
Поднебесной посвящена и выставка "На пересечении двух культур". Экспозиция фоторабот к семидесятилетию Китайской Народной Республики откроется сегодня в художественной галерее Савицкого. Автор - знаменитый белорусский фотокорреспондент Юрий Иванов. Серия из пятидесяти снимков посвящена китайским студентам, которые учатся в Беларуси. Жизнь, быт, учеба, репетиции китайского хора, который поет на русском и белорусском языках. Юрий Иванов работает в Университете культуры и искусств, где получают высшее образование около восьмисот китайских студентов.
В этом году Юрию Иванову - 80. С 1987 года он входит в сотню лучших фотографов мира. Является лауреатом международного конкурса World Press Photo. Около пятидесяти его персональных фотовыставок прошли во Франции, Японии, Лаосе, Америке, Литве и других странах.
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