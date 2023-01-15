3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Умер Вахтанг Кикабидзе
Ушел из жизни известный грузинский и советский актер Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года. Человек щедрой души и большого таланта.
За свою карьеру он сыграл десятки ролей в кино. Одна из наиболее любимых и известных - Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии "Мимино".
Вахтанг Кикабидзе подарил нам много ярких киноработ: "Не горюй!", "Ольга и Константин", "Я, следователь..." И, конечно же, с нами останутся его замечательные песни.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов