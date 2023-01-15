ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Умер Вахтанг Кикабидзе

Ушел из жизни известный грузинский и советский актер Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года. Человек щедрой души и большого таланта.

За свою карьеру он сыграл десятки ролей в кино. Одна из наиболее любимых и известных - Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии "Мимино".

Вахтанг Кикабидзе подарил нам много ярких киноработ: "Не горюй!", "Ольга и Константин", "Я, следователь..." И, конечно же, с нами останутся его замечательные песни.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все