На 69-м году жизни умер актер Виктор Проскурин, известный кинозрителям по картинам "Большая перемена", "Жестокий романс" и многим другим. Это трагическое известие обнародовала супруга артиста Ирина Хонда. Причины и обстоятельства его смерти не уточняются. Проскурин - заслуженный артист РСФСР, он также награжден рядом российских орденов и медалей.