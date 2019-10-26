Сегодня на 55-м году жизни умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Автор множества хитов, в том числе "Малітвы" для легендарных "Песняров"на стихи Янки Купалы. А "Родныя песні" и "Карабель маёй краіны" вошли в репертуар Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича. Композитор - обладатель медали Франциска Скорины.



Умер Олег Молчан после продолжительной болезни. Прощание с композитором пройдет в большом зале Белгосфилармонии.



