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Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан

Сегодня на 55-м году жизни умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Автор множества хитов, в том числе "Малітвы" для легендарных "Песняров"на стихи Янки Купалы. А "Родныя песні" и "Карабель маёй краіны" вошли в репертуар Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича. Композитор - обладатель медали Франциска Скорины.

Умер Олег Молчан после продолжительной болезни. Прощание с композитором пройдет в большом зале Белгосфилармонии.

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