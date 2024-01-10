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Умер Игорь Болгарин - заслуженный деятель искусств РФ, киносценарист и режиссер
В возрасте 94 летумер заслуженный деятель искусств РФ, киносценарист и режиссер Игорь Болгарин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союзкинематографистов России.
"9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Болгарин - автор сценариев к фильмам "На графских развалинах", "Дерсу Узала", "Адъютант его превосходительства", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран", "Девять жизней Нестора Махно". Он также писал художественные произведения. Ему принадлежит серия книг "Адъютант его превосходительства". Также Болгарин выпустил сборник "Обратной дороги нет" и книгу "Последнее плавание капитана Эриксона", вошедшую в серию "Военные приключения (Вече)".
На сайте Союза кинематографистов РФ отмечается, что за заслуги в области искусства Болгаринуприсвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Он также нагаждензолотой медалью имениА. Довженко за сценарий фильма "Дума о Ковпаке",орденом "Знак Почета", орденом Дружбы - за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю трудовую деятельность.
Фото: БЕЛТА
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