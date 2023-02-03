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Умер известный модельер Пако Рабан

Умер известный модельер Пако Рабан

Известный баскский модельер Франциско Рабанеда-и-Куэрво, известный как Пако Рабан, скончался 3 февраля в возрасте 88 лет, сообщила газета El Pais.

Это стало известно из заявления испанской группы Puig, владельца бренда Paco Rabanne.

"Я глубоко опечален смертью Пако Рабана. История Puig и Paco Rabanne начинается в конце 1960-х с запуска аромата Calandre. Его личность передала через уникальную эстетику свое смелое, революционное и провокационное видение мира моды. Он по-прежнему будет важным источником вдохновения для модных и парфюмерных команд Puig, которые работают, чтобы выразить радикально современные коды Paco Rabanne. Мои самые искренние соболезнования его семье и всем, кто его знал", - заявил исполнительный президент группы Puig Марк Пуч.

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