Умер известный модельер Пако Рабан

"Я глубоко опечален смертью Пако Рабана. История Puig и Paco Rabanne начинается в конце 1960-х с запуска аромата Calandre. Его личность передала через уникальную эстетику свое смелое, революционное и провокационное видение мира моды. Он по-прежнему будет важным источником вдохновения для модных и парфюмерных команд Puig, которые работают, чтобы выразить радикально современные коды Paco Rabanne. Мои самые искренние соболезнования его семье и всем, кто его знал", - заявил исполнительный президент группы Puig Марк Пуч.