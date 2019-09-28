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Умер легендарный режиссер Марк Захаров

Печальные новости пришли сегодня из Москвы. На 86-м году жизни не стало художественного руководителя театра "Ленком" народного артиста СССР Марка Захарова. Соболезнование направил Президент Беларуси. Прощание с легендарным режиссером состоится 1 октября в его родном театре. Похоронят Марка Анатольевича на Новодевичьем кладбище.

Блистательные работы Марка Захарова стали классикой советского кино

"Двенадцать стульев", "Тот самый Мюнхаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви". Он также был соавтором сценариев к фильмам "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья". Визитной карточкой режиссера в театре стал знаменитый спектакль "Юнона и Авось".

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