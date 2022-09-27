Умер певец Борис Моисеев

Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой наего арт-директора.

"Да, это так… Сегодня в 2 часа", - рассказал арт-директор.

Также он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.