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Умер певец Борис Моисеев

Умер певец Борис Моисеев

Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой наего арт-директора.

"Да, это так… Сегодня в 2 часа", - рассказал арт-директор.

Также он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.

Фото: РИА Новости

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