Скорбная новость пришла буквально час назад из России. Умер Станислав Говорухин. Сложно перечислить все его награды и заслуги. Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист России. Тревожные сообщения стали появляться еще накануне, когда Станислава Сергеевича госпитализировали. Сегодня печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Говорухин вел активную политическую деятельность. Был кандидатом в Президенты России, позже возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.

Однако советский зритель полюбил его еще в конце 60-х. Станислав Говорухин стал режиссером фильмов, вошедших в золотой фонд кинематографа, - "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят", "Дети Капитана Гранта". Говорухин работал в кино также в качестве сценариста, актера и продюсера. Двадцать лет он работал на легендарной Одесской киностудии. Станислав Сергеевич неоднократно был почетным гостем Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Дважды награждался спецпризом Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино".