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Умерла актриса Нина Беляева

Умерла актриса Нина Беляева

Советская актриса Нина Беляева, запомнившаяся зрителям ролью Поварихи в экранизации "Сказки о царе Салтане", скончалась на 93-м году жизни, пишет sb.by.
Причина смерти не называется. Подробности о прощании и похоронах также пока не приводятся.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Помимо "Сказки о царе Салтане", снималась в фильмах "Коммунист", "Яблоко раздора", "Свет далекой звезды" и других.

Фото:pixabay.com

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