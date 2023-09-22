Умерла актриса Нина Беляева

Советская актриса Нина Беляева, запомнившаяся зрителям ролью Поварихи в экранизации "Сказки о царе Салтане", скончалась на 93-м году жизни, пишет sb.by.

Причина смерти не называется. Подробности о прощании и похоронах также пока не приводятся.



Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Помимо "Сказки о царе Салтане", снималась в фильмах "Коммунист", "Яблоко раздора", "Свет далекой звезды" и других.



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