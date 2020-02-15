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Уникальную коллекцию костюмов Радзивиллов представили в Несвижском замке
Впервые из княжеского дворца в Неборове возле Варшавы доставили наряды Анны Радзивилл из Любомирских.
В чем блистали дамы на балах в эпоху кринолинов - увидела Елена Бормотова.Впервые в одном зале коллекции трех радзивилловских резиденций. Их объединили "Модные дома в Несвиже". Выставлять женские наряды без дамских аксессуаров - то же самое, что путешествовать в мечтах. Вееры приехали из соседнего - Мирского замка, ценные часы и сумочка, такой клатч вековой давности, из собственной коллекции Матея Радзивилла. Они принадлежали одной из представительниц рода. И впервые на публику вышли европейские миниатюры из коллекции Несвижского дворца. Они отображают эволюцию женского наряда. Изображения большинства женщин еще не идентифицированы.
Коллекции трех радзивилловских резиденций
Как когда-то кузен ездил к кузену, так и сейчас отношения родичей поддерживают музейные сотрудники. Последний владелец дворца в Неборове Януш Радзивилл - один из лидеров консервативного движения, сторонник Пилсудского - бывал в Несвиже у своего двоюродного брата Антония Радзивилла. А вот жена Януша Анна Радзивилл из Любомирских в несвижской резиденции никогда не была. Это ее наряды привезли на выставку, в том числе и свадебное платье. Оно сохранилось частично. Аутентичный шлейф, а вот блуза реконструирована по свадебным фотоснимкам.
Известен не только размер одежды Анны Радзивилл, но и размер ее ноги - 38. Ценные лодочки также принадлежали ей. Каждая туфелька с особой деревянной подставкой, которая долгое время помогала сохранять форму. Прошло более века. А обувь в идеальном состоянии.Оригинальные экспонаты были сшиты модистками или сапожниками более века назад. Шелковый газ, велюр, хлопок, тюль довольно ценны и сегодня, а вековые ткани вообще требуют особого отношения. Здесь райдер - как у знатного лица. После транспортировки экспонаты должны отвисеться и отлежаться, чтобы приобрести изначальную форму.
Высокая мода эпохи кринолинов
Оригинальные наряды были случайно найдены в 70-е годы прошлого столетия. Тогда проходила реконструкция дворца в Неборове. А одежда просто была положена в ящик, который находился среди строительных материалов. Идентифицировали по эпосу. Часть экспонатов реконструирована на основании фотоснимков. Были учтены все особенности и использованы близкие по характеристикам ткани. В конце 19-го столетия популярными становятся занятия спортом. Женщины наряду с мужчинами катались на коньках, ездили на велосипеде. И в это же время начинает формироваться особая спортивная мода. Так, например, для игры в теннис женщины на корсеты надевали жакеты и длинные юбки. Конец 19-го века - это время упрощения женских нарядов. Конец эпохи кринолинов. Период, когда все чаще женщин призывали отказаться от неудобных и опасных корсетов. Ведь очень часто происходили случаи, когда дамы теряли сознание на балах.
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