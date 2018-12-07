Уникальные старинные иконы представили в Гомельском дворцово-парковом ансамбле

Выставка под названием "Светлый праздник Рождества" - это 25 икон и около 20 предметов культового литья XVII -XX века, есть и шедевры XV века. Среди них экспонаты ветковской, чечерской техники, народное письмо с использованием золочений и резьбы по дереву. На полотнах изображены сюжеты, посвященные Рождеству, образы Божьей Матери и Иисуса Христа. Многие иконы побывали на выставках Москвы, Минска, Витебска, а также во многих странах Европы.

Анна Кузьмич, заведующая историко-краеведческим отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля: "Если говорить, например, о народной иконе, то это иконы, которые писались практически в единственном экземпляре, потому что это иконы, которые написаны без соблюдения канонов, по доске масляными красками. И здесь мастер имел возможность творить как настоящий художник".