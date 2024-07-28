Урбанистическая авторская фотоповесть представлена в Минской областной библиотеке имени Пушкина

Фотоповесть - значение многозначное. Как и любая повесь, фотоповесть - это рассказ о жизни, взгляд автора на людей, мир, который его окружает. Только в отличие от печатного слова эти впечатления визуализированы.

Наталия Ващило, директор Минской областной библиотеки имени А. С. Пушкина