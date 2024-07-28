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Урбанистическая авторская фотоповесть представлена в Минской областной библиотеке имени Пушкина
Город-сказка, город-мираж - такой Минск на фотографиях Анатолия Кухарчука можно увидеть в Минской областной библиотеке имени Пушкина. В объектив мастера попали переулки и люди, мимолетные взгляды и дуновение ветра. Почти сотня работ представлена на выставке "В контексте пространства и света". К слову, Анатолий Кухарчук, член Минского национального фотоклуба, снимает свои шедевры исключительно на телефон.
Фотоповесть - значение многозначное. Как и любая повесь, фотоповесть - это рассказ о жизни, взгляд автора на людей, мир, который его окружает. Только в отличие от печатного слова эти впечатления визуализированы.
Помимо белорусской столицы на фотографиях мастера запечатлены живописные пейзажи других городов и континентов, составляющие гармоничную линию сюжета фотоистории. Экспозиция продлится до начала сентября.
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